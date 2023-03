Hviezdy kultového seriálu Beverly Hills 90210, ktorý si v 90. rokoch našiel obrovské množstvo fanúšikov aj medzi slovenskými divákmi, sa po rokoch znova stretli. Zatiaľ však, čo seriálové postavy nestarnú, o ich predstaviteľoch sa to povedať nedá.

Herečka Jennie Garth (50), ktorá v seriáli stvárnila krásnu Kelly, poskytla fanúšikom Beverly Hills 90210 pohľad do zákulisia jej stretnutia s niekoľkými jej bývalými hereckými kolegami. Medzi nimi nechýbala ani jej kamarátka a seriálová Dona herečka Tori Speling, herec Jason Priestley (53) alias Brandon či Ian Ziering (58) alias Steven.

Beverly Hills 90210: Herci sa po rokoch znova zišli. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjUAdqqJAxW/

Nové fotografie hercov vznikli počas uplynulého víkendu na podujatí 90s Con. Medzi hviezdami kultového seriálu však na fotografiách chýbala herečka Shannen Doherty (51), ktorá sa podujatia tiež zúčastnila avšak na spoločných fotografiách spočiatku chýbala.

Prečo chýbala Shannen Doherty?

Fanúšikovia si jej absenciu na fotografiách vysvetlili sporom medzi Shannen a Jennie. Predstaviteľka seriálovej Kelly však tieto dohady nakoniec na sociálnej sieti vyvrátila a voči obvineniam sa bránila.

Shannen Dohertyová v seriáli Beverly Hills 90210. Luke zomrel v roku 2019. Zdroj: Profimedia

"Každý sa musí zhlboka nadýchnuť... Za prvé, jednoducho som nemala v telefóne svoju fotku so Shannon, ktorú by som mohla pridať. Za druhé, nemala som prístup k banneru Shannon v zákulisí. Za tretie, mali sme takmer úplne odlišné plány, takže sme sa žiaľ sotva videli. Za štvrté, prestaňte si robiť domnienky, keď absolútne netušíte. Za piate, prosím, prestaňte siahať po maľovaní takéhoto negatívneho príbehu," uviedla Jenny na sociálnej sieti instagam k zverejneným fotografiám aby vyvrátila údajný spor medzi ňou a Shannen. Jennie nakoniec spoločnú fotografiu so Shannen doplnila a pridala ju na instagram.

Beverly Hills 90210: Zľava seriálová Dona, Brenda a Kelly. Zdroj: MOvie Stills DB

Zostarnuté hviezdy

Na spoločných fotografiách sa tak objavili len predstavitelia Kelly, Dony, Brandona a Steva. Len málokomu by však uniklo, ako veľmi sa herci za tie roky zmenili. Herečka Tori Speling je posledné roky známa viac svojimi plastickými operáciami, než hereckou kariérou, čo sa na nových fotografiách len potvrdilo. Za ňou však príliš nezaostáva ani seriálová Kelly. Na jej tvári je vidieť, že k mladistvému vzhľadu si rovnako dopomáha skrášľovacími procedúrami vrátane botoxu.

JASON PRIESTLEY ako fešáčik Brandon bol miláčikom ženského publika. Zdroj: Profimedia

Svojim vzhľadom však prekvapil aj seriálový Brandon herec Jason Priestley, na ktorého vzhľade sa zrejme čas podpísal zo všetkých najviac. Z obletovaného fešáka a lámača ženských sŕdc je dnes zostarnutý pán v rokoch, ktorého tvár zdobia hlboké vrásky a jeho vlasy sú pretkané šedinami. Naopak vcelku mladistvým vzhľadom prekvapil herec najstarší z hereckej zostavy Ian Ziering (58) alias Steven. Pri pohľade naňho by len málokto hádal, že herec onedlho oslávi už 60. narodeniny.

Seriálová Brenda si nechala vytetovať obočie

Herečka Shannen Doherty alias seriálová Brenda nakoniec zverejnila fotografiu z podujatia na svojom instagrame. Nakoniec sa však zaobišla bez svojich hereckých kolegov, no fanúšikom sa pochválila aspoň novým vytetovaným obočím.

Najlepšie roky Shannen zažila ako Brenda Walsh v seriáli Beverly Hills 90210.Posledné roky však bojuje s rakovinou v poslednom štádiu. Zdroj: anc

O to svoje totiž herečka prišla pravdepodobne počas liečby rakoviny prsníka, s ktorou stále bojuje. Napriek vážnej chorobe však vyzerá viac ako dobre.