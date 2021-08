Ovládnutie Afganistanu Talibanom vyvolalo masové úteky vystrašených ľudí z krajiny. Ženy sa v zúfalstve snažia zachrániť svoje deti a žiadajú svet o pomoc. Menší strach z talibských bojovníkov však nemajú ani muži. Extrémistické hnutie, ktoré je na zozname vedené ako teroristická organizácia, totiž s ľuďmi rozhodne v rukavičkách nezaobchádza. Zaostalí talibskí bojovníci sa dodnes riadia extrémnym ponímaním náboženského práva šaría, ktoré odsudzuje mužov bez brady, nezahalené ženy a mnohé iné veci, za ktoré sú ľudia trestaní krutou smrťou a ponížením.

Bojovníci Talibanu hliadkujú na ulici v Kábule 19. augusta 2021. Zdroj: TASR

Talibskí bojovníci rovnako nevnímajú ženy a dievčatá za rovnocenné bytosti, a tak často dochádza k ich znásilňovaniu a bezdôvodnému vraždeniu. Ich správanie by sa dalo prirovnať k honu na čarodejnice, ktoré mala na svedomí v 16. a 17. storočí katolícka cirkev. Tá ženy upaľovala na hranici, či už pre ich odlišný vzhľad, sebestačnosť, alebo za to, že nemali deti. A hoci tieto kruté praktiky a vraždy do dnešného sveta nepatria, zdá sa, že Afganistan sa po vpáde Talibanu ocitne znova v 16. storočí, keď sa nebral ohľad ani na základné ľudské práva. Nasvedčujú tomu neospravedlniteľné činy talibských bojovníkov, z ktorých sa človeku doslova dvíha žalúdok a po chrbte behá mráz.

