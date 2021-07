Catherine Zeta-Jones má dokonalú postavu aj po 50-tke! Waleská herečka nechala prostredníctvom sociálnej siete Instagram opäť nazrieť do svojho súkromia. Z dovolenky najskôr zverejnila sériu zaľúbených selfie s manželom, na ktorých je jasne vidieť, že ich láska nevyhasla ani po viac ako 20-rokoch manželstva. Okrem toho sa pochválila aj dokonalou postavou, na ktorej pravidelne tvrdo maká.

Na palube svojej jachty nakrútila krátke video, na ktorom cvičí jógu. Oblečené mala iba čierne plavky, v ktorých dokonale vynikla jej štíhla postava. Okrem toho je vidieť, že Zeta-Jones je dokonale ohybná aj vo svojich 51-rokoch a problém jej nerobia ani tie najťažšie cviky.

Catherine Zeta-Jones zverejnila horúcu selfie z dovolenky. Zdroj: Instagram/catherinezetajones

Prominentný pár zavítal v auguste roku 2019 aj na Slovensko. Po príchode do nášho hlavného mesta strávili dve noci v hoteli Grand Hotel River Park, kde boli ubytovaní v prezidentskom apartmáne na 10. poschodí. Po dvoch dňoch sa presunuli vrtuľníkom do Vysokých Tatier. "Bratislava sa im páčila, ale nič viac nevieme. Nechceli sme ich rušiť. V reštaurácii boli približne jednu hodinu. Catherine si objednala morského vlka a tuniakový tatarák, Michael si dal iba sviečkovicu s rukolou a parmezánom," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ majiteľ reštaurácie Massimo Ristorante.

