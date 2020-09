Modrooký fešák s plachým úsmevom sa za roky svojej hereckej kariéry preslávil hlavne úlohami v romantických komédiách. Než však prerazil ako herec a večne starý mládenec vo filmových úlohách, žil Hugh omnoho jednoduchší život. Po štúdiu na Oxfordskej univerzite sa mal pôvodne stať učiteľom, no jeho cestu skrížili divadelné úlohy.

Je to už viac než 20 rokov, čo Andie MacDowell a Hugh Grant natáčali film Štyri svadby a jeden pohreb - záber z filmu z roku 1994. Zdroj: Profimedia

Učiteľskú kariéru tak časom vzdal a pripojil sa ku komediálnej skupine The Jokeys of the Norfolk, ktorá hrala v londýnskych kluboch. Jeho herecký debut na filmovom plátne prišiel v roku 1982 vo filme Privilegovaní.

Anketa Pristanú hercovi šedivé vlasy a vrásky? Áno, je to charizmatické. 100%

Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Súkromie však šťastné nemal. Roky sa nedokázal usadiť a postupne mu aj v reálnom živote prischla nálepka starého mládenca. Zvrat prišiel až v roku 2018, keď si vzal švédsku televíznu producentku Annu Ebersteinovú, s ktorou má tri deti.