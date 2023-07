Narodila sa do dobrej rodiny, skončila takmer na ulici. Herečka Tori Spelling (50) prešla dlhú cestu, odkedy vyrastala v ikonickom sídle za 165 miliónov dolárov, ktoré vlastnil jej otec, televízny magnát Aaron Spelling. Najnovšie údajne utiekla od manžela a prespáva aj s deťmi v hoteli.

Herečka Tori Spelling sa síce narodila do významnej a bohatej rodiny. Šťastie je to však zjavne neprinieslo. Jej otec, televízny magnát Aaron Speling († 83), jej z rozprávkového 600-miliónového dedičstva zanechal len maličkú časť - a to 800 000 dolárov.

Spory v manželstve hviezdy Beverly Hills 90210 sa ťahajú už roky, najnovšie však Tori od svojho manžela Deana McDermotta (56) údajne utiekla a prihlásila sa v hoteli aj so svojimi piatimi ratolesťami.



Najnovšie fotografie herečky, ako odchádza z jednoduchého ubytovania, sú v ostrom kontraste s jej luxusným životom z detstva. Tori totiž vyrastala v jednom z najdrahších sídiel v LA – prezývanom The Manor – ktorý sa nachádza v exkluzívnej štvrti Holmby Park.

Luxusné sídlo Aarona Spelinga, kde Tori vyrastala, sa k jej dnešným podmienkam nedá ani prirovnať. Zdroj: gettyimages

Ohromujúci dom má 123 izieb vrátane 27 kúpeľní a 14 spální na piatich akroch pôdy a bol uvedený na predaj vo februári 2022 za 165 miliónov dolárov.

Pre Tori je rodina všetko. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cnf5ZPWpN11/

Tori vyzerala pred hotelom dosť skľúčená, navyše ju sprevádzalo jej päť detí, ktoré s manželom má. 16-ročný Liam, 15-ročná Stella, 11-ročná Hattie, desaťročný Finn a šesťročný Beau.

Anketa Pozerali ste seriál Beverly Hills 90210? Áno 82% Nie 18% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Problémy v manželstve medzi hereckou dvojicou sú síce preberané už dlhšie, podľa zahraničných médií však od neho utiekla, pretože sa manželovi nedokázala už viac podriaďovať.

Prečítajte si tiež: