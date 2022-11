Americká herečka Rebel Wilson prekvapila svojich fanúšikov nádhernou správou. Na sociálnej sieti Instagram sa pochválila svojím najväčším šťastím. Herečka sa totiž v tajnosti stala prvýkrát mamou. Rozkošné dievčatko, ktorému dala meno Royce Lillian, jej vynosila náhradná matka.

"Som hrdá na to, že môžem oznámiť narodenie môjho prvého dieťaťa Royce Lillian, ktoré sa narodilo minulý týždeň prostredníctvom náhradnej matky. Ani neviem opísať lásku, ktorú k nej cítim, je to krásny zázrak! Som navždy vďačná každému, kto sa na tom podieľal (viete, kto ste), vznikalo to roky... no predovšetkým by som sa chcela poďakovať mojej nádhernej náhradníčke, ktorá ju nosila a porodila s takou gráciou a starostlivosťou. Ďakujem, že ste mi pomohli založiť si vlastnú rodinu, je to úžasný dar. NAJLEPŠÍ darček! Som pripravená dať malej Royce všetku lásku, akú si dokážete predstaviť. Učím sa rýchlo... veľký rešpekt všetkým mamám! Som hrdá na to, že som vo vašom klube," napísala šťastná herečka na sociálnej sieti Instagram a pripojila aj prvú fotografiu svojej rozkošnej dcérky.

Podľa všetkého bude herečka svoju dcérku vychovávať spoločne so svojou partnerkou Ramonou, s ktorou oficiálne tvoria pár zhruba sedem mesiacov. Ku svojej sexuálnej orientácii sa herečka priznala v júni. "Myslela som si, že hľadám princa, ale to, čo som potrebovala, bola princezná!" priznala v tom čase na Instagrame a zverejnila fotku so svojou partnerkou, módnou návrhárkou Ramonou Agrumou.

