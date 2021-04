Youn Yuh-jung, ktorá sa stala prvou juhokórejskou držiteľkou Oscara, vyšla po vyhlásení výsledku na pódium a s nadšením sa pustila do ďakovanej reči. Namiesto fádnych fráz si však 75-ročná dáma zobrala na muška hollywoodskeho lámača ženských sŕdc, ktorý bol producentom filmu, a skromne mu vynadala. „Och, pán Pitt, konečne vás rada spoznávam. Kde ste boli, keď sme natáčali v Tulse? “ Podpichla ho očarujúca herečka, na čo Pitt reagoval z ústrania širokým úsmevom.

Očarená jeho charizmou však nakoniec dodala. "Aj tak vás rada spoznávam," čím nepobavila len Pitta, ale aj celé publikum. Následne ruka v ruke odkráčala s hollywoodskym fešákom do zákulisia, kde pokračovali v rozhovore. Na otázky novinárov, ako jej Brad Pitt voňal, odpovedala rovnakým zmyslom pre humor. "Nie som pes, nevoňala som ho," dodala herečka.

Zdroj: Pool

Trúfalosť dámy v rokoch však nebola jediným spestrením večera. Okrem luxusných rób sa o spestrenie už v úvode postarala herečka Regina Kingová, ktorá ako jedna z prvých moderátoriek večera otvorila slávnostné odovzdávanie cien. Všetko bolo v poriadku, až kým sa Kingová pri vystúpení na pódium nepotkla o svoje dlhé šaty od Louisa Vuittona.

Situáciu však zachránila takpovediac na Matoviča. "Och, je to živé vysielanie," skríkla a rozosmiala publikum. Jej reakcia pripomenula trapas Igora Matoviča v Bruseli. Jeho hláška "Can I go one time? Next time? Oh, live?" je už asi pre väčšinu Slovákov legendárna. Teraz ju však oprášila herečka priamo na Oscaroch.