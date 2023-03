Herec Paul Grants sa nachádzal na stanici King Cross, z ktorej slávneho fiktívneho nástupišťa 9 a 3/4 odchádzal každý september Harry Potter do Rokfortu. Pred budovou mal ťažký kolaps, sanitka ho odviezla do nemocnice a skončil na prístrojoch, kde bol vyhlásený za klinicky mŕtveho. Jeho rodina ho po dlhom váhaní v nedeľu nakoniec odpojila od prístrojov a ukončila tak jeho trápenie. Príčina jeho smrti však na teraz nie je známa.

Zdroj: Profimedia

Iróniou je, že len niekoľko týždňov pred smrťou priznal v rozhovore na rovnakom mieste svoj dlhoročný boj s alkoholom a drogovou závislosťou. Herec v rozhovore na londýnskej stanici King's Cross minulý mesiac vysvetlil, ako minul svoje peniaze na sexuálne pracovníčky a drogy, uvádza britský Daily Mail. "Môžem piť celý zasraný deň alebo mesiac, ale nie som na tom závislý," uviedol v rozhovore.

Herec, ktorý bol známy najmä vďaka úlohám škriatka v Gringottovej banke v sérii Harry Potter a vedľajšej postave v Star Wars: The Rise of Skywalker, bojoval so závislosťou od drog. V živote sa stretával s ťažkou závislosťou na marihuane a kokaíne. Svet obleteli snímky, kedy konzumuje vo veľkom drogy nielen doma, ale pokojne si šnupne nejaké to povzbudzovadlo priamo na ulici.

Zdroj: LucasFilm

Zdroje blízke hercovi tvrdia, že Grantsova závislosť začala po tom, čo ho zasiahla tragédia v osobnom živote, ktorá ho priviedla na temnú cestu zneužívania návykových látok. Herec sa údajne obrátil na drogy, aby sa vyrovnal s bolesťou a odvtedy sa mu to vymklo kontrole.