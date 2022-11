Rozprávkové bohatstvo, svetová popularita a zaradenie do svetovej špičky herectva. To by v najlepšom prípade mohlo byť odmenou za úspešný seriál Priatelia. Hlavní predstavitelia si však počas rokov natáčania prešli peklom. Niektorí doslova.

Depresie a strach

Obľúbený Joey si vytrpel naozaj svoje. Sláva si vybrala svoju daň aj v jeho prípade. Zdroj: gettyimages

Predstaviteľ obľúbeného fešáka a záletníka Joeyho herec Matt LeBlanc (55) trpel počas natáčania posledných sérií silnými depresiami. Všetko sa začalo po tom, ako sa mu pre jeho excesy rozpadlo čerstvé manželstvo. Herec mal opitý obchytkávať striptérku, čo mu jeho manželka odmietala odpustiť. Nasledovali pre neho ťažké časy a Matt dokonca odmietal vychádzať na verejnosť. Aby toho nebolo málo, jeho dcére diagnostikovali mozgovú poruchu. Herec bol v tom čase na dne svojich síl. Natáčanie však pokračovalo.