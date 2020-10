Princa Harryho a jeho manželku Meghan varovali, že v blízkosti ich kalifornského sídla bol spozorovaný divoký medveď. Jeho pohyb neďaleko vysnívaného domova slávneho páru zaznamenali bezpečnostné kamery.

Predpokladá sa, že čierny medveď má na neďalekom ranči brloh, ktorý bol pri nedávnom predaji narušený. Odborníci tvrdia, že hľadá jedlo a predstavuje vážne riziko. Kráľovský pár so synčekom Archiem sa začiatkom júla nasťahovali do svojej novej vily s deviatimi spálňami a so 16 kúpeľňami v honosnej lokalite Montecito .

Harry a Meghan sa presťahovali do paláca za 14 miliónov. Zdroj: Profimedia

Krátko na to bol veľký čierny medveď nahlásený pár metrov od rozľahlého panstva Oprah Winfreyovej. Podľa odborníkov prilákala medveďa do lokality jediná vec. Ľudia v tejto oblasti si zakladajú na zdravom životnom štýle a dokonca chovajú sliepky. Medveďa podľa združenia rybárov a poľovníkov prilákali práve čerstvé vajcia.

Hovorca Tim Daly povedal: „Nie je to tak, že by si nemohli dovoliť čerstvé vajcia, ale z nejakého dôvodu si tamojší ľudia myslia, že potrebujú kurník, a práve to láka medveďa.“

Harry a Meghan z bezpečia svojej vily často komunikujú so svetom prostredníctvom videí. Zdroj: Profimedia

Asociácia Montecito poslala obyvateľom e-mail, v ktorom informuje o aktuálnej situácii s divou šelmou a následným postupom : „Medveď pravdepodobne žije v Ranchos San Carlos, ktorý nedávno predali. Na ranči môže byť nová aktivita, ktorá ruší medveďa a vyháňa ho do komunity. Pre tohto medveďa to môže byť, bohužiaľ, zlý koniec a pre susedov je to nebezpečné. Šerifovia kontaktujú spoločnosť Fish and Wildlife, aby pre zviera vytvorili humánnu pascu a mohlo byť bezpečne premiestnené," uvádza sa v správe.

Ľudí žijúcich v oblasti tiež upozornili, aby v prípade kontaktu s medveďom nepodľahli panike. "Vyhnite sa očnému kontaktu a neutekajte," dodali na záver.