V súvislosti s masívnym požiarom, s ktorým hasiči bojujú v USA už mesiac, bolo hlásených 25 úmrtí, 10 úmrtí v Oregone a jedno v štáte Washington. Niekoľko ľudí zostáva nezvestných a neznámy počet domov bol zničený. Posledné dni sa plamene priblížili aj k Santa Barbare, kde majú svoje luxusné sídlo za 14 miliónov aj Meghan s princom Harrym. Situáciu hasičom komplikujú aj poveternostné podmienky a extrémne množstvo horľavého suchého porastu.

Požiar, ktorý sa nedarí uhasiť, sa postupne dostáva aj do štátu Santa Barbara mesto Montecito zahalil dym. Zdroj: twitter, instagram, youtube

Najhoršia situácia je však teraz v štáte Oregon, kde požiare vyhnali z domov ľudí a devastujú ich majetky. Dym z rozsiahlych lesných požiarov v Spojených štátoch amerických zaznamenali v sobotu prvý raz nad Slovenskom. Lidar na stanici Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach ho zaevidoval po 18. hodine. Meteorológovia o tom informovali na sociálnej sieti. Dym sa v sobotu pri meraní nachádzal vo výške od deväť do 11 km nad terénom, pričom nadmorská výška terénu je približne 700 metrov. Počas nedele bola vrstva dymu zreteľne pozorovaná približne od 3. až do 15. hodiny nášho času.

Požiar vyhnal z domov aj celebrity

Požiar, ktorý sa nedarí uhasiť, sa postupne dostáva aj do štátu Santa Barbara. Plamene by tak mohli ohroziť aj nový domov Meghan a Harryho vo výške 14 miliónov v meste Montecito.Obyvatelia sa v sobotu nahrnuli do automobilov a utekali, keď prudký vietor zahnal jeden z najväčších požiarov v histórii Kalifornie smerom k bohatej pobrežnej enkláve Montecito, severozápadne od Los Angeles.

Luxusnú vilu Harryho a Meghan ohrozujú masívne požiare. Zdroj: IMP Features / IMP Features / Profimedia

Enkláva známa svojím hviezdnym osídlením sa môže pochváliť okrem luxusnej vily Meghan a Harryho aj inými sídlami celebrít ako Oprah Winfreyovej či Ellen DeGeneresovej. Obyvatelia Santa Barbary a okolitých miest sa modlia za to, aby ich oheň nepripravil o domov.