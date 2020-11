Celebrity, ktoré boli počas Halloweenu bez masky, akoby ani neexistovali! Niektoré zostali pre pandémiu koronavírusu doma, iné zas vyrazili do ulíc a noc strávili popíjaním v klube. Pozrite si, ako sa celebrity "ohákli" tento rok!

Kardashianky si spravili vlastnú párty, na ktorej sa pretŕčali jedna radosť. Azda najlepší kostým mala tohto roku Kendall Jenner, ktorá sa prezliekla za Pamelu Anderson. Keby mala o niečo väčšie prsia, vyzerala by ako jej presná kópia. Jej nevlastná sestra Kim Karadshian sa navliekla do červeného obtiahnutého kostýmu, no na párty nemali ľudia najmenšie tušenia, za čo alebo koho sa prezliekla.

Potrebu ukázať sa v sexi kostýme mala rovnako ako každý rok aj zabudnutá hviezdička Paris Hilton, ktorá počas noci zmenila svoj kostým hneď niekoľkokrát. Svojská Carmen Geiss sa taktiež pochválila fotografiou na Instagrame, na ktorej je prezlečená za... smrtku? Oblečený má obyčajný čierno-biely kostým a na tvári klasický halloweensky mejkap. Žeby jej došla fantázia?