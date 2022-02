Davinu a Shaniu Geissové poznajú Slováci hlavne vďaka reality šou Geissenovci: Ťažký život milionárov. Spolu so svojou mamou Carmen a otcom Robertom sa dievčatá postavili pred kameru, keď boli ešte pomerne malé. Za roky nakrúcania reality šou z ich života sme tak mohli sledovať nielen luxusné dovolenky a výlety, ktoré im rodičia dopriali ale tiež to, ako nám rástli pred očami.

Zdroj: Die Geissens / RTL 2

Dnes sú zo Shanii a Daviny už veľké slečny, ktoré sa okrem nakrúcania nových epizód chvália luxusným životom aj na sociálnej sieti Instagram. Posledne sa tak dievčence neváhali pochváliť letom súkromným lietadlom a s fanúšikmi sa podelili o to, aký luxus si na palube lietadla užívali. Okrem skvelého jedla, priestoru a vyložených nôh tak nechali nahliadnuť aj do času stráveného s rodinou. Čo poviete, menili by ste s nimi?