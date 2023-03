Fešný herec Gedeon Burkhard (53) je v našich končinách známy najmä vďaka úspešnému seriálu Komisár Rex. Ako žije dnes? To by ste neverili. Pod jednou strechou má totiž hneď dve ženy a svoju matku.

Nemecký herec Gedeon Burkhard sa preslávil najmä vďaka úspešnému seriálu Komisár Rex, v ktorom hneď po vlčiakovi Rexovi stvárnil hlavnú postavu komisára Brandtnera a v rokoch 1995 až 2001 mu zaručil slávu aj v našich končinách.

Populárneho umelca si fanúšikovia môžu pamätať aj so seriálu Kobra 11 či dokonca z Tarantinových Nehanebných Parchantov. Herec sa tvorbe venuje stále, v tom sa nič nezmenilo, no zmenil sa jeho pohľad na manželstvo. Dlhoročnej monogamii dal totiž zbohom.

Zmena v jeho štýle života prišla potom, čo herec navštívil v Berlíne nočný klub s uvoľnenejšou atmosférou. Ako sám Gedeon spomína pre zahraničný denník, páčila sa mu myšlienka zmeny a v období, keď začali experimenty so vzťahmi, túto zmenu privítal.

Nemecký herec Gedeon Burkhard sa preslávil najmä vďaka úspešnému seriálu Komisár Rex, v ktorom hneď po vlčiakovi Rexovi stvárnil hlavnú postavu komisára Brandtnera a v rokoch 1995 až 2001 mu zaručil slávu aj v v našich končinách. Zdroj: instagram

Jeho vyvolenou sa v roku 2019 stala mladá žena menom Ann-Britt Dittmarová (33) pochádzajúca z Pasova. Iskra medzi nimi preskočila vďaka Instagramu, kde sa spoznali a žijú spolu doteraz. Dokonalú konšteláciu však našli až o dva roky neskôr, keď sa k nim pridala 29-ročná chemička z Ukrajiny Sascha Vedutaová. Tá už skúsenosť s polyamornými vzťahmi mala.

Anketa Dokázali by ste žiť v polygamnom vzťahu? Ani náhodou! 92% Áno, bez problémov 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

To však ani zďaleka nie je všetko. Herec si po smrti otca prisťahoval do svojho domu v Berlíne aj matku, ktorá na prekvapenie s jeho háremom dokonale vychádza a žijú si spolu pekne pokope do dnešných dní.

Prečítajte si tiež: