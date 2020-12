Češku Ivanu (71), ktorá Trumpovi porodila tri deti: Donalda, Ivanku a Erica, by ste dnes už takmer nespoznali. Po ich láske rovnako ako po jej kráse už neostalo ani stopy. Kedysi krásnej podnikateľke, ktorá okúzlila aj slávneho magnáta Trumpa, zničili telo aj tvár početné plastické operácie. Po 70-ke to s Ivanou ide dolu vodou jedna radosť. Okrem toho, že jej každým dňom pribúdajú vrásky, ani jej postava už nie je to, čo kedysi.

S Donaldom Trumpom bola zosobášená najdlhšie. Bola jeho prvou manželkou a porodila mu tri deti. Zdroj: Getty Images

Bývalá manželka Donalda Trumpa Ivana vždy dbala na svoj zovňajšok. Pri návšteve zubára v New Yorku ju však nasnímal fotograf neupravenú a zmenenú na nepoznanie. Ivana mala na sebe len veľký čierny kabát s kožušinou a čapicu, v ktorej so zle nakresleným obočím pripomínala šmolka. S rúškom a v podivnom outfite tak na ulici Ivanu nespoznávali ani fanúšikovia.

