Vo videu na Instagrame použila Carla kartičky na odhalenie svojej diagnózy a zdieľala vyhlásenie vo francúzštine aj v angličtine. „Pred 4 rokmi mi diagnostikovali rakovina prsníka,“ začalo sa vyhlásenie. "Operácia, rádioterapia, hormonálna terapia, prešla som si obvyklou liečbou tohto typu rakoviny."



Carla Bruni podstúpila po diagnostikovaní rakoviny prsníka chirurgický zákrok, rádioterapiu aj hormonálnu liečbu. Zdroj: instagram @carlabruniofficial

Carla Bruni ďalej povedala, že mala „šťastie“, pretože jej rakovinu našli, keď „ešte nebola agresívna“. „Prečo to nebolo agresívne? Pretože nemalo čas stať sa agresívnym,“ povedala. „Každý rok v rovnaký deň chodím na mamografiu. Keby som ju neabsolvovala každý rok, dnes by som nemala ľavý prsník,“ uviedla vo videu. Nikto z verejnosti pritom netušil, že modelka s ochorením bojovala.

Carla dodala, že dlho váhala, kým o tom prehovorila. Potom vyzvala svojich nasledovníkov, aby pravidelne podstupovali skríning rakoviny prsníka. „Tento príspevok nepíšem preto, aby som vám poskytla podrobnosti o mojom zdravotnom stave. To je mi odporné,“ pokračovala. „Dôvod, prečo to dnes zverejňujem, je doručiť správu. A zásadný odkaz pre všetky ženy, ktoré to budú čítať: Robte si mamografiu každý rok. Urobte si mamografiu. Závisia od toho vaše životy." Modelka by dnes už mala byť celkom zdravá, no na prevenciu dbá stále rovnako. Nikdy totiž nevie, kedy sa ochorenie môže vrátiť.

