Emily Ratajkowski čaká svoje prvé dieťa s manželom Sebastianom Bear-McClardom, za ktorého sa vydala v roku 2018. Na najnovších fotografiách jasne vidieť, že sa modelke nezväčšilo iba bruško, ale aj prsia. To, že na najnovšom zábere pózuje úplne nahá vo svojej sprche, rozdelilo fanúšikov na dva tábory. Jedni si myslia, že je to úplne prirodzené a sú na strane modelky. Tí druhí si myslia, že by sa mala krotiť a že pridávanie nahých fotografií je počas tehotenstva poriadne cez čiaru.

VIDEO Emily, to tie hormóny? Tehotná Ratajkowski sa nakrúca úplne NAHÁ!

Emily sa najnovšie vyjadrila aj k pohlaviu dieťatka. „Keď s mužom povieme priateľom, že som tehotná, najskôr zagratulujú a hneď sa opýtajú: A čo by ste chceli, chlapčeka alebo dievčatko? Rada v takých situáciách odpovedám, že nebudeme riešiť pohlavie nášho dieťaťa, kým nebude mať osemnásť rokov," povedala pre magazín Vogue.