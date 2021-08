Youtuberka Týnuš Třešničková, ktorá pred dvomi rokmi utrpela popáleniny v tureckom bare počas ohňovej šou, vyrazila podobne, ako iné známe celebrity do Varov na filmový festival. Aby zažiarila v čo najlepšom svetle a zaujala fotografov, siahla po bielej róbe plnej kvetiniek s dlhou vlečkou značky Debbie Brown.

Populárna česká youtuberka Týnuš Třešničková (25). Zdroj: instagram

Zvolené šaty však nápadne pripomínali šaty, ktoré v Karlových Varoch na červenom koberci počas Fashion Weeku predviedla aj česká Barbie Gabriel Jiráčková, ktorá rovnako ako Týnuš siahla po róbe z dielne návrhárky Debbie Brown.

Česká Barbie Lolo ta Bella ako sexi zajačik. Zdroj: Instagram

Zatiaľ, čo Týnuš šaty prezentovala ako krehká kráska so zlatisto opálenou pleťou, Gabriel sa do doplnkov poriadne obula a nežné šaty zladila s farebnými copíkmi a farebnými čižmami rovnakej farby. Tak čo poviete, ktorej z dám to v nadýchaných bielych šatách pristalo viac?

