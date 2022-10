Fanúšikov filmov o čarodejníkovi Harrym Potterovi zasiahla v piatok smutná správa. Predstaviteľ milovaného „obra“ Hagrida herec Robbie Coltrane zomrel vo veku 72 rokov. Herca roky trápila vážna diagnóza, no veľkú úlohu v jeho úmrtí mohol podľa jeho hereckej kolegyne Miriam Margolyes zohrať aj zlý životný štýl.

Herec Robbie Coltrane ostane v srdciach fanúšikov navždy zapísaný ako obrovský dobráčisko Hagrid z filmov o Harrym Potterovi. No zatiaľ čo jeho postavy na filmových plátnach vnášali do životov ľudí radosť a šťastie, jeho súkromný život sa komédii nepodobal. Robbie strávil posledné roky života v bolestiach v dôsledku osteoartrózy. Inak to nemalo byť ani v posledných dňoch jeho života. Bolesti ho ničili 24 hodín denne a dokonca mal byť odkázaný na invalidný vozík.

O boji s touto chorobou prehovoril v roku 2020, no na invalidnom vozíku sa objavil už v roku 2019. „Bojoval som s bolesťou 24 hodín denne. V kolene som nemal žiadnu chrupavku. Bola to kosť na kosti,“ uviedol v rozhovore. Pre chorobu sa posledné mesiace stiahol z verejného života. Posledné zábery filmového Hagrida tak vznikli v roku 2021 pri príležitosti okrúhleho výročia filmu Harry Potter.

Aj keď príčinu úmrtia herca nezverejnili, po jeho smrti prehovorila v BBC o jeho zdravotnom stave herecká kolegyňa Miriam Margolyes. Tá si myslí, že jednou z príčin úmrtia mohol byť zlý životný štýl. „Nevedela som, že je chorý. Len príliš pribral, hlúpy chlapec! To je ten problém, rád pil. Zvykla som naňho kývať prstom,“ uviedla. Coltrane vraj dokázal vypiť fľašu whisky za deň. Bolesti zjavne tlmil alkoholom. Na záver však dodala, že bol skvelým človekom s dobrým srdcom.

