Hollywoodsky fešák Kurt Russell, ktorý v stredu 17. marca oslávil už svoje 70. narodeniny, zažil počas svojej hereckej kariéry výnimočné vzlety, ale aj pády. Po obrovskom úspechu v kultových filmoch v 80. a 90. rokoch sa dnes objavuje skôr v lacných "béčkových" brakoch. Dnes by ste hollywoodskeho fešáka už ani nespoznali.

Osud si pre amerického herca pripravil tŕnistú cestu na piedestál hollywoodskych hviezd. Napriek tomu, že už ako tínedžer zažiaril na filmovom plátne, jeho skutočnou vášňou bol v 70. tokoch bejzbal, ktorému sa až do vážneho zranenia venoval profesionálne. Keďže následky poranenia mu profesionálnu dráhu športovca zmarili, vrhol sa na herectvo, ktorému nakoniec zasvätil celý svoj život. Vďaka svojmu drsnému vzhľadu zlého chlapca sa uplatnil hlavne v akčných filmoch či kriminálne ladených komédiách. V 80. rokoch zabodoval vo filmoch Útek z New Yorku či Tango & Cash so Sylvestrom Stalloneom. Počas vrcholu svojej hereckej kariéry ho dokonca nominovali na Zlatý glóbus za rolu vo filme Silkwoodová, v ktorom sa blysol po boku Meryl Streepovej.

Kurt Russell v roku 1986. Zdroj: Silver Screen Collection

Po obrovských úspechoch však prišlo drsné precitnutie a herec sa objavoval vo filmoch, ktoré by sa pokojne dali označiť za takmer béčkové braky. Až v posledných rokoch sa mu podarilo vykročiť z tieňa neúspechu a vďaka filmom Poseidon z roku 2006 či trháku Quentina Tarantina Osem hrozných, sa znova dostal na vrchol. Okrem toho zahviezdil napríklad vo filmoch ako Vtedy v Hollywoode, Strážcovia Galaxie 2 a v najnovších dieloch série Rýchlo a zbesilo.

Goldie Hawn a Kurt Russell v roku 1987. Zdroj: Aaron Rapoport

Súkromný život herca je o niečo pokojnejší napriek tomu, že sa so svojou prvou manželkou herečkou Season Hubleyovou, s ktorou má syna Bostona, rozviedol, svoje šťastie našiel v roku 1983 po boku hollywoodskej krásky Goldie Hawn (75), s ktorou tvoria pár už 38 rokov. V dnešných časoch plných rýchlych vzťahov a ešte rýchlejších rozvodov tak Kurt s Goldie patria medzi najstabilnejšie páry Hollywoodu.

Roky sa však podpísali aj na vzhľade herca. Vďaka sivej brade a vráskam by ste v ňom tak len márne hľadali niekdajšieho hollywoodskeho fešáka.