Bývalá Disney hviezdička Demi Lovato patrí k celebritám, ktoré neuniesli svoju slávu a tlak médií. Neustála kritika jej telesných kriviek doviedla mladú herečku a speváčku k poruchám príjmu potravy a depresiám, ktoré riešila drogami. Takmer osudným sa jej stal rok 2018, keď ju našli predávkovanú v jej vlastnom dome v hodine dvanástej.

Vo filme Camp Rock hviezdila v roku 2008. Zdroj: Youtube

Napriek tomu, že sa lekárom herečku podarilo zachrániť, následky predávkovania zmenili jej život. V novom dokumente o jej živote s názvom Tanec s diablom, ktorý bude mať premiéru 23. marca, prehovorila o svojom boji aj následkoch. "Mala som tri mozgové príhody, infarkt a teraz mám poškodený mozog," zverila sa Demi v upútavke a svoj život prirovnala k životu mačky.

„Mala som veľa životov ako moja mačka. Viete, som na deviatom živote. Som pripravená vrátiť sa k tomu, čo mám rada, a to robeniu hudby,“ uviedla. Na záberoch sa objavila aj fotografia z nemocnice, na ktorej je Demina ruka s nemocničnou páskou s dátumom osudného dňa. „Sú to už dva roky, čo som sa zoči-voči stretla s najtemnejším bodom môjho života, a teraz som pripravená podeliť sa o svoj príbeh so svetom,“ uviedla Lovato v januári v tlačovej správe.

Demi Lovato Zdroj: Getty Images

Počas diskusie o nadchádzajúcej sérii YouTube Originals, ktorej súčasťou je aj dokument o Demi, prehovorila o pretrvávajúcich dosahoch, ktoré jej predávkovanie malo na duševné a fyzické zdravie. „Zostalo mi poškodenie mozgu a s jeho účinkami sa vyrovnávam dodnes. Nejazdím autom, pretože mám vo svojom videní mŕtve uhly. Dlhé čítanie mi robí tiež problém, takže to bol skutočne tvrdý oriešok, keď som bola schopná prečítať knihu napríklad za mesiace, pretože moje videnie bolo také rozmazané," dodala speváčka.

Demi Lovato má následkom predávkovania poškodený mozog. Zdroj: profimedia

V dokumente o jej živote a boji so závislosťou prehovorili aj Demiina matka Dianna De La Garza, nevlastný otec Eddie, staršia sestra Dallas a mladšia nevlastná sestra Madison. Trailer sa začína obrázkami Demi z čias jej detstva, slávy jej úspešnej kariéry na Disney Channel a búrlivých mesiacov vedúcich k predávkovaniu, ktoré ju takmer stálo život.

Ostáva teda len dúfať, že sa Demi zo svojich chýb poučila a svoj "deviaty" život využije lepšie.