Nemeckí milionári Carmen a Róbert Geissovci sa radi chvália svojím životom v luxuse nielen na televíznych obrazovkách, ale aj na sociálnych sieťach. Z času na čas sa však nevyhnú kritike fanúšikov, ktorým nič neunikne. A tak aj dobre myslené veci sa občas končia katastrofou. Inak to nebolo ani teraz. Fanúšikov rozhnevala samotná Carmen a jej vyčíňanie v kuchyni.

U Geissovcov sa stále niečo deje! A ak sa ich život práve nevysiela na televíznych obrazovkách, s radosťou sa oň podelia na sociálnych sieťach. To, samozrejme, urobili aj uplynulý týždeň. Tentoraz sa však nechválili luxusným hotelom, drahým jedlom ani súkromným lietadlom. Fanúšikom dali nahliadnuť do svojho súkromia. Namiesto chvály sa však nakoniec dočkali len veľkej kritiky. Fanúšikov totiž vytočilo vyčíňanie Carmen v kuchyni.

Carmen a Róbert Geissovci sa na sociálnej sieti radi pochvália luxusom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjaVv5wqWAI/

Zábery, ktoré v stredu nahral Robert na Instagram, nie sú ako obvykle o ich bohatstve, respektíve ich drahých investíciách, ale o upratovaní. V malom domácom videu Robert Geiss nakrútil Carmen pri upratovaní kuchyne. „Samozrejme, že niekto musí po jedle upratať. Kto to dokáže lepšie ako ženy? Prajem vám krásnu stredu," napísal k zverejneným záberom, na ktorých však prichytil Carmen pri závažnej chybe. Teda aspoň pokiaľ ide o fanúšikov televíznej hviezdy.

Milionárka, ktorá dbá hlavne o svoj vzhľad, sa pri upratovaní kuchynskej linky odviazala. Drahú varnú dosku drhla špongiou a čistiacim krémom, čím podľa portálu derwesten rozhnevala fanúšikov. „Čistiaci krém na sklokeramickej doske? Prosím, nerobte to. Z dlhodobého hľadiska to škriabe," píše jeden fanúšik. Ďalší je úplne vedľa a šokovane sa pýta: „Ach bože! Ona to nevyčistí, ja neviem, 5 000 eur? Drahá sklokeramická varná doska a odieraná krémom?"

Carmen varoval aj ďalší fanúšik: „Nepoužívajte čistiaci krém! To spôsobuje škrabance na dreze a sklokeramickej varnej doske.“ Potom jej dal užitočný tip: „Prostriedok na umývanie riadu s citrusovou šťavou je veľmi účinný a príjemne vonia“. A hoci sa Carmen ohradila, že takto to robí stále, medializované odporúčania dávajú za pravdu jej fanúšikom. Niekoľkých však vytočilo aj Carmenino mrhanie pitnou vodou. Počas celého umývania mala totiž vodu pustenú, aj keď ju nepoužívala. Plytvanie vodou podľa nich nie je ekologické. "Zapnite mozog, pani Ignorancia," odkázal jeden z nich.