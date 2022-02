V skutočnosti si Geissovci chceli počas dovolenky v Dominikánskej republike oddýchnuť od ťažkého každodenného života a len tak relaxovať. Rodinnú pohodu však nedeľu narušil zhoršujúci sa zdravotný stav ich staršej dcéry Daviny (18).

Zdroj: Die Geissens / RTL 2

Mladšia Shania (17) si skoro všimla, že jej veľkej sestre sa nedarí obzvlášť dobre. Jej nevoľnosti neustúpili ani v sobotu večer. Naopak, 18-ročnej Davine sa zdravotný stav každou hodinou zhoršoval. „Páni, to bola noc, skutočná nočná mora,“ opísala udalosti Carmen. Situácia nevyzerala lepšie ani na druhý deň ráno. Rodina nakoniec nevidela inú možnosť, ako zavolať záchranku.

Ošetrujúci lekár mal v jej prípade podozrenie na ťažkú ​​otravu jedlom. Viac podrobností však budú môcť povedať až po podrobnom krvnom teste. „Dostala infúzie a ani to jej nepomohlo,“ uviedla viditeľne znepokojená Carmen, ktorá sa presunula spolu s dcérou do nemocnice. Carmen aj Robert zverejnili zábery z prevozu Daviny do nemocnice na sociálnej sieti Instagram. Mladú hviezdičku preniesli do sanitky na lôžku zakrytú dekou.

Davina sa len pred pár dňami pochválila záberom zo súkromného lietadla. Zdroj: instagram @the_real_davina_geiss

A zatiaľ čo Carmen trávila čas pri Davine, jej manžel Robert (58) a dcéra Shania sa zabávali v kasíne a hrali minigolf.

Nateraz nie sú k dispozícii žiadne ďalšie podrobnosti o zdravotnom stave mladej hviezdy milionárskej reality šou. Viac informácií o jej stave by sa podľa Roberta mali fanúšikovia dozvedieť v ďalšej časti ich populárnej šou, ktorú u nás na Slovensku vysielali pod názvom Geissenovci.