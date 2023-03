Herečka Suzanne Somers, ktorá sa preslávila najmä rolou Carol v úspešnom sitkome Krok za krokom, má za sebou kariéru plnú vzostupov aj pádov. Od svojich začiatkov ako modelka až po mnohé manželstvá a plastické operácie si prešla takmer všetkým.

Zdroj: Movie Stills DB

Suzanne začínala ako modelka v 60. rokoch a rýchlo získala meno v módnom priemysle. V roku 1970 dokonca zdobila obálku pánskeho časopisu Playboy, čo pomohlo odštartovať aj jej hereckú kariéru.

V sedemdesiatych rokoch získala prvú veľkú rolu v populárnom televíznom seriáli Three's Company, kde si zahrala temperamentnú Chrissy Snow. Seriál mal obrovský úspech a zo Suzzane urobil miláčika publika. Spory s producentmi šou však viedli k jej odchodu už po piatich sezónach. Napriek neúspechu pokračovala v hraní v televízii aj vo filme, dokonca v deväťdesiatych rokoch hostila svoju vlastnú šou. Najväčšiu slávu jej však priniesla až úloha Carol v sitkome Krok za krokom. No nebola to len jej kariéra, ktorá sa dostala na titulky novín – rovnako búrlivý bol aj jej osobný život.

Zdroj: Playboy

Herečke totiž skrachovali dve manželstvá, pričom jej posledné manželstvo s Alanom Hamelom trvalo viac ako 40 rokov. Má štyri deti, z toho jedno z prvého manželstva s Bruceom Somersom.

K mladosti si dopomohla

Ale asi to, čím sa Suzanne preslávila najviac, sú jej rozsiahle plastické operácie. V priebehu rokov podstúpila viacero procedúr vrátane faceliftingu, prsných implantátov a liposukcie. Dokonca priznala, že využíva kontroverzné liečby, ako je terapia kmeňovými bunkami a hormonálna substitučná liečba, aby si zachovala svoj mladistvý vzhľad.

Zdroj: instagram @suzannesomers

Napriek kritike, ktorej čelila za svoje rozhodnutia v oblasti plastickej chirurgie, ostáva nad vecou a hlavu si negatívnymi reakciami neláme. Herečka dokonca napísala aj knihy o svojich skúsenostiach so starnutím a krásou, vrátane „Ageless: The Naked Truth About Bioidentical Hormones“ a „Bomshell: Explosive Medical Secrets That Will Redefining Aging“.

Pri pohľade na Suzanne dnes by len málokto hádal, že herečka v októbri oslávila už svoje 76. narodeniny. Ako typická babička totiž vôbec nevyzerá. Neveríte? Presvedčte sa v galérii článku TU!

