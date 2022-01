FOTO Dona z Beverly Hills ukázala dcéru: Blond vlasy, modré oči a, páni, je krajšia ako mama ×

Seriálová Dona z Beverly Hills 90210 herečka Tori Spelling (48) prechádza smutným obdobím pre rozvod so svojím manželom. Napriek tomu sa snaží brať život pozitívne a sústrediť sa na to, čo ju robí šťastnou. V jej prípade sú to deti, ktorými sa z času načas pochváli aj na sociálnej sieti Instagram. Tentoraz sa herečka pochválila fotografiami svojej dcéry, ktorá rastie do krásy.