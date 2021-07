Na svete asi niet matky, ktorá by nebola hrdá na svoje dieťa a jeho úspechy. Rovnako ako tie bežné aj tie celebritné maminy sa rady pochvália svojimi princeznami. O úspech svojej dcéry sa podelila na sociálnej sieti aj herečka Tori Spelling, ktorá zdieľala fotografie 13-ročnej Stelly, ktorá sa prvýkrát postavila pred fotoaparát v úlohe modelky. "Jej prvé modelingové fotenie ako tínedžerky. Stella je úžasný človek. Srdce zo zlata a vždy koná s láskavosťou. Je inovatívna a kreatívna a plná ohňa🔥," napísala ku krásnym záberom hrdá mamina.

Zdroj: Profimedia

Jej dcéra sa stala tvárou kozmetických produktov určených pre tínedžerky a na záberoch vyzerá podobne, ako jej mama v časoch najväčšej slávy. Napriek tomu, že sa Stella na záberoch usmieva a pózuje ako profesionálka, vo svojom krátkom živote si prešla poriadnym peklom.

"O to viac bolestivé bolo pre mňa ako matku vidieť, ako oheň mladej ženy zoslabilo šikanovanie. Jej šikanovanie sa začalo v 5. ročníku v Encine. Je smutné, že chlapec, ktorý ju a ďalšie dievčatá a chlapcov šikanoval, nebol zastavený. Jeho rodičia boli v predstavenstve. Škole dali veľa dolárov. Bohužiaľ, doláre vyhrali nad emocionálnou starostlivosťou o deti. Viem, že som už o šikane hovorila. Horšia však bola šikana, s ktorou sa stretla od svojho vlastného riaditeľa. So Stelinou šikanou prišli aj zdravotné problémy. Vyvolali bolesti hlavy, žalúdka, záchvaty paniky a zhoršila sa jej aj astma. Emócie môžu byť veľmi silné a prejavujú sa vo fyzických ochoreniach. Preto vynechala veľa školy. Ale zostala jej snaha a vášeň pre pečenie, varenie a remeselné spracovanie. Jedného dňa si chce otvoriť vlastnú pekáreň. Stella mala od 8 rokov stojany na limonády a sliz, aby z toho ušetrila peniaze a raz sa tak stala profesionálnou kuchárkou," dodala herečka a pokračovala vo svojom rozprávaní.

Riaditeľ odmietal Stelle umožniť zúčastniť sa na kuchárskej súťaži, nakoniec však jej prihlášku podpísal s podmienkou, že všetky herečkine deti školu budúci rok opustia. Stella síce súťaž vyhrala a do jej života sa vrátila sebadôvera, no školu musela opustiť a do maturitného ročníka nastúpiť do novej školy. Hoc je to herečke ľúto, verí, že potom, čo jej dcéra bojovala za svoje šťastie a nepoddala sa šikane a utláčaniu, zvládne už všetko. Ktovie, možno sa dnes pozeráme na budúcu hviezdu kulinárskeho sveta.

