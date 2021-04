Oscary sú už síce rozdané, no zábava stále nekonči. Po hlavnom programe galavečera plného noblesy nasledovali už štandardne divoké after párty, na ktorých sa celebrity poriadne odviazali. A ako sa zdá, pandemický rok pridal bujarej zábave poriadne na sile a odbúral aj posledné zábrany.

Každý rok je pre hollywoodske celebrity odovzdávanie zlatých sošiek tou najväčšou udalosťou, na ktorú sa poctivo pripravujú. Na červenom koberci sa to tak doslova hemží zvodnými kráskami v luxusných róbach a fešákmi v elegantných oblekoch, ktorí sa snažia pred kamerami urobiť, čo najväčší dojem.

Zdroj: instagram

Keď sa však galavečer skonči a kamery sa vypnú prichádza tá najočakávanejšia časť odovzdávania, ktorou sú after párty. Na tých sa celebritné krásky vedia doslova odtrhnúť z reťaze a vypustiť zo seba to zviera, ktoré prahne po flirte, tanci a alkohole. Ani tento rok tomu nebolo inak a v novom svetle sa mim inými predviedla aj schudnutá speváčka Adele, ktorá si súkromnú párty uživala plnými dúškami s pohárom v ruke. Pozornosť už štandardne strhla aj dedička impéria Paris Hilton, ktorá síce na prvý pohľad vyzerala ako princezná, no v priehľadných šatách ukázala celému svetu svoj zadok.

Anketa Myslíte si, že to celebrity na párty s vulgárnosťou prehnali? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

O najväčšie škandály počas after párty sa tentoraz postarala Kamarátka speváka Ianna Diora (22), ktorá nechala podprsenku doma a v plnej paráde predviedla svoje pevné prsia. V jej tieni neostal ani herec Luka Sabbat (23), ktorý sa ešte s fľašou v ruke začal bozkávať s neznámou fanúšičkou. Pozornosť si získala aj dcéra zosnulého speváka Michaela Jacksona, keď ju paparaci pristihli, ako z večierku odchádza s modelkou Carou Delevingneovou, s ktorou ju pred tromi rokmi pristihli reportéri počas vášnivého bozku. Ich spoločný odchod tak vyvolal dohady, či medzi dievčatami znova nevzbĺkol plamienok lásky.

Mohlo by vás zaujímať: