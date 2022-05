Klan Kardashianovcov je všeobecne považovaný za kontroverznú rodinu, ktorú na piedestál vynieslo domáce porno Kim Kardashian. Odvtedy stúpajú na vrchol. Aj kontroverzné Kardashianky však stále vedia prekvapiť. Čo dokázala nedeľná svadba najstaršej Kourntney, ktorá najskôr k oltáru nakráčala v bielom korzete s náznakom krátkej sukne a dlhým závojom s veľkým vyobrazením Panny Márie pod zadkom. V podivných outfitoch nezaostávali ani jej sestry. Kim prišla na veselicu v čiernej gotickej róbe a rovnako v ponurých čiernych šatách dorazila aj Khloé.

Zaujímavosťou je, že svadbu mala sponzorovať známa módna značka Dolce & Gabbana, ktorej šéf Stefano Gabbana raz opísal klan Kardashianovcov ako „najlacnejších ľudí na svete“. Miestni obyvatelia v pokojnej rybárskej dedine Portofino na talianskej Riviére určite ešte nevideli také orgie nevkusu a nehorázneho prepychu. A veru, že Kardashianky ukázali, že na to jednoducho majú. Na svadobnej veselici im do tanca totiž spieval samotný maestro Andrea Bocelli, ku ktorému sa neskôr pridal aj jeho syn.

Počas presunu dedinkou si nevesta so ženíchom, ktorý na ulici veselo popíjal z fľaše alkohol, vypočula gratulácie fanúšikov a pokračovala ďalej v bujarých oslavách. Na tie sa nevesta preobliekla do kratučkých čiernych šiat a počas snímania podväzku ukázala svadobčanom zo svojho tela viac, ako by sa na nevestu patrilo.

Aby toho nebolo málo, v pondelok ráno sa "novomanželia" rozhodli osláviť svoj veľký deň ešte skokom z jachty do mora. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by sa nevesta do morských vĺn nevrhala v sexi nočnej košieľke. Zatiaľ nie je známe, koľko rodina Kardashianovcov za ohromnú veselicu zaplatila, už dnes je však isté, že na ňu obyvatelia talianskeho Portofina tak skoro nezabudnú.