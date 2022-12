Britský spevák Ozzy Osbourne je známy predovšetkým vďaka svojmu pôsobeniu v heavymetalovej skupine Black Sabbath. Práve s touto kapelou vydal celkovo desať albumov, ktorých sa po svete predalo neuveriteľných 100 miliónov. Do priazne fanúšikov sa však dostal aj vďaka reality šou z jeho rodinného prostredia. To všetko sú však už časy dávno minulé, keď bol Ozzy pri plnej sile. Dnes je všetko inak.

Zdroj: Getty Images

Nie je to tak dávno, čo Ozzy spolu so svojou rodinou oznámil, že bojuje s Parkinsonovou chorobou. K ťažkostiam sa navyše nedávno pridali aj vážne problémy s chrbticou, pre ktoré trpel Ozzy neznesiteľnými bolesťami. „Došlo to tak ďaleko, že som si v jednej chvíli pomyslel: Ach, Bože, prosím, nenechaj ma zajtra ráno prebudiť. Pretože to bola neuveriteľná agónia,“ spomínal počas rozhovoru pre Black Information Network. „S tlakom na chrbticu som dostal bolesti nervov. Nikdy predtým som nepočul o bolesti nervov!“ dodal Ozzy, ktorý nakoniec podstúpil operáciu chrbtice, ktorá mu má od bolestí uľaviť.

Ako sa zdá, Ozzy je bojovník. Dokazujú to aj jeho najnovšie fotografie z uplynulého týždňa z Beverly Hills. Speváka by ste však už asi nespoznali. Ozzyho nafotili so sivými vlasmi, s unavenou tvárou pričom si pri chôdzi musel pomáhať palicou a dokonca ho počas chôdze museli pridržiavať.

Anketa Spoznali by ste speváka aj dnes? Nie, choroba ho veľmi zmenila. 0% Áno, ale zostarol. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aby toho nebolo málo, zdravotné ťažkosti zasiahli aj jeho starostlivú manželku Sharon Osbourne. Tú musela v piatok večer ratovať záchranka počas nakrúcania reláciu Ghost Adventures pre Discovery+. Podrobnosti o tom, aké zdravotné ťažkosti zasiahli Sharon počas nakrúcania, zverejnené neboli. No manželku slávneho speváka musela nakoniec záchranka previezť do nemocnice.

Sharon Osbourne Zdroj: Shutterstock

V sobotu večer sa nakoniec k situácii na sociálnej sieti vyjadril jej syn Jack. „Od lekárskeho tímu dostala všetko potrebné a teraz je doma. Čo sa jej stalo, nebudem prezrádzať. Urobí to ona, keď bude pripravená,” uviedol vo svojom príspevku.