Odmlada oplývala krásou, ktorú jej závideli mnohí. Helena Bercsenyiová najprv snívala o kariére modelky, ktorá by ju preslávila. Jej sen sa jej sčasti vydaril, mnohí ju ospevovali a spoznávali, cesta však bola úplne iná, ako si vysnívala.

Keď sa v rozhovore pre český denník vrátila do roku 1999, považovala to za začiatok svojej kariéry. Prihlásila sa do modelingového kurzu, kde ju učili správnej životospráve, chodeniu po móle a rôznym iným praktikám modelingu. Ako sama spomína, v 16 rokoch sa začala jej profesionálna kariéra, ktorá bola miestami poriadne tŕnitá.

Jedna z najznámejších českých pornoherečiek Ellen Saint (39), vlastným menom Helena Bercsenyiová, sa českému denníku zverila s naozaj mrazivými detailmi. Niekdajšia ,,kráľovná análu“ si servítku pred ústa určite nedávala. Zdroj: instagram

Nahota

Blond vlasy, ktoré pripomínali božskú Marilyn, ju sprevádzali naskrz počas celej kariéry. Svojimi prvými fotografiami natoľko zaujala, že si ju vyžiadali v zahraničí. A zatiaľ čo v Brne boli fotografie ešte decentné, onedlho v Ríme sa už musela červenať nielen ona, ale aj okolostojaci štáb. „Išlo o fotenie pre Playboy,“ priznáva.

Pokračovanie na ďalšej strane »