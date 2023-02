Legendárna herečka Iva Janžurová (81) mala už v minulosti vážne problémy so srdcom. Pred siedmimi rokmi dokonca podstúpila operáciu, išlo o náhradu aortálnej chlopne. "Videl som jej röntgen a hovoril si: Ježiš, to je strašné, ako ju môžu takto nechať chodiť s tou chlopňou? To už ju mali dávno operovať," zaspomínal známy kardiológ Petr Neužil, ktorý Janžurovú operoval a stali sa z nich aj dobrí priatelia.

Na sklonku minulého roka Ivu Janžurovú opäť postihli problémy so srdcom a znova skončila v rukách lekárov. Jej pobyt v pražskej nemocnici Na Homolke bol prísne tajný, mala tam dokonca stráviť aj Vianoce, ale aj tak vyplávalo na povrch niečo veľmi prekvapivé. Ivu Janžurovú všetci poznajú ako milú, usmievavú pani, no zdroj z nemocnice pre týždenník Sedmička prezradil, aká je naozaj. Toto o slávnej herečke asi nikto netušil.

"Pani Janžurová tu bola hospitalizovaná v čase Vianoc. Popravde bola dosť naštvaná, že si ju v nemocnici nechali, vôbec sa jej to nepáčilo. Neustále opakovala, že chce ísť domov," prezradil zdroj z nemocbice s dodatkom, že oproti iným známym osobnostiam, ktoré na Homolku chodia, prekvapivo nebola až taká milá.

Janžurová nie je opustená, žije spoločne v jednom dome s obidvomi svojimi dcérami, Sabinou a Theodorou, a ich rodinami. "Starajú sa o ňu dcéry a musím povedať, že naozaj ukážkovo. Je v tých najlepších rukách," dodal zdroj z nemocnice s tým, že Iva Janžurová má teraz naordinované odpočívať a hlavne sa šetriť.

