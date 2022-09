FOTO Depp si našiel za Amber NÁHRADU: Zbalil svoju PRÁVNIČKU! Nie je to tá, ktorú by ste čakali ×

A je to vonku! Herec Johnny Depp (59) očistil svoju povesť v súdnom spore s bývalou manželkou herečkou Amber Heard (36) a začal dávať dokopy svoj súkromný život. Vyzerá to tak, že sa mu konečne pošťastilo aj v láske. Herec začal románik so svojou právničkou. Nie je to však tá, ktorú by ste čakali!