Psy a mačky možno patria k najobľúbenejším domácim miláčikom, pokiaľ ide o bežných ľudí, no pre celebrity sú očividne nudné. Vo svete šoubiznisu totiž platí, že čím bláznivejší zverinec, tým lepšie – hoci v niektorých prípadoch človek nevie, čo je šibnutejšie; či samotná domáca zoo, alebo chovatelia, ktorí ju prevádzkujú.

Hady, plazy, exotické hlodavce, prasiatka aj nebezpečné dravce! Pokiaľ ide o teráriá, klietky, koterce či výbehy slávnych celebrít, zdravý rozum ide bokom.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa domácich miláčikov, ktorý pripadol na 25. októbra, si pripomeňme slávneho boxera Mika Tysona (55), ktorý 16 rokov choval „prerastenú mačku“ menom Keňa. Krásneho tigra si zaobstaral ešte v roku 1992, keď sedel vo väzení za znásilnenie. Najprv si vraj chcel kúpiť nové auto, no nakoniec si za 71-tisíc dolárov zaobstaral trochu iného tátoša“.

Tigra sa nakoniec zbavil, keď Keňa napadla susedku, ktorá preskočila Tysonov plot a chcela sa s ním zahrať. Incident vyšiel slávneho športovca na 250-tisíc dolárov. Po rokoch uznal, že chovať doma takéto šelmy nebolo dobrým nápadom a radšej si kúpil psa.

Trochu menej uleteným, no tiež bizarným chovateľom je bývalý kalifornský guvernér, kulturista a herec Arnold Schwarzenegger (74), ktorý vo svojej vile chová – okrem psa – aj malého koníka menom Whiskey a somárika Lulu. Oproti takému Michaelovi Jacksonovi († 50), ktorý choval lamu či šimpanza, to je však ešte stále relatívne normálne.

Nuž, my na Slovensku sa môžeme pohoršovať či usmievať nad Plačkovej prasiatkom, no v zahraničnom šoubiznise platí v prípade domácich zvierat jednoduché pravidlo: čo zákon povolí, to peniaze kúpia. Veľkosť či počet zubov skrátka nehrajú rolu!

