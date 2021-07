Herečka Demi Moore (58) má síce len necelé dva roky do 60-ky, no pri pohľade na ňu by jej tento vek tipoval len málokto. Napriek tomu, že je známa svojou láskou k úprave fotografií, na ktorých si rada uberie vek vymazaním vrások, jedno sa jej musí nechať. Postavu jej môžu závidieť aj omnoho mladšie ročníky.

Herečka Demi Moore znova raz dokázala, že vek je len číslo a dva roky pred dovŕšením svojich 60. narodenín sa spolu so svojimi dcérami Rumer (32), Scout (29) a Tallulah (27) zobliekla do plaviek a nafotila exkluzívnu kampaň pre módnu značku Andie. Je to prvýkrát, čo sa Demi objavila v reklame spolu so svojimi dcérami.

Demi na zábere vyzerá o dobrých 20 rokov mladšie ako v realite. Zdroj: instagram

Medzi dievčatami však v bikinách ani náhodou nepôsobí ako ich mama. Demi totiž na záberoch predviedla dokonalé a pevné telo s vypracovanými krivkami a so zdravou opálenou pokožkou. Ako sa zdá, ani tri jablká nepadli ďaleko od stromu. Jej dcéry totiž po mame zdedili očividne len to najlepšie, až sa na niekoľkých záberoch zdá, že sú takmer jej dokonalými mladšími klonmi.

Vzhľadom prekvapila len jej najmladšia dcéra Tallulah Willis (27), ktorá na niektorých záberoch pôsobí chlapčenským dojmom. Či ide len o nepodarený uhol počas fotografovania, alebo zdedila Tallulah viac zo svojho otca Brucea Willisa, nevieme. Jedno je však isté, jej chlapčenský výzor zmiatol aj mnohých fanúšikov. Čo poviete, nepomýlili by ste si Tallulah na niektorých záberoch s chlapcom?