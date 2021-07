16-ročná Hazel, ktorá sa doteraz držala v ústraní zažiarila v sobotu podvečer počas svojho debutu na červenom koberci v Cannes po boku svojho otca Daniela, ktorý stál ako kameraman za vznikom filmu Flag Day.

Herečka Julia Roberts a Hazel Moder vo veku 11 rokov. Zdroj: MortgageAfterLife.com

Hazel si pozornosť fotografov na červenom koberci užívala, no svojím výberom večerných šiat vôbec nezaujala. Mladá slečna plná života si na túto vzácnu príležitosť obliekla voľné midi šaty so žltým čipkovaným kvetinovým vzorom, ktoré skôr než večernú róbu pripomínali starú nočnú košeľu či zažltnuté šaty po prababičke. Nevýrazné voľné šaty, ktoré splývali so svetlou farbou jej bledej pokožky doplnila o lakované topánky bez podpätku, ktoré pripomínali lakovky, aké nosievajú malé dievčatká.

Hazel je pritom krásna mladá žena, ktorá sa rozhodne nemá dôvod schovávať za nevýrazné a veľké šaty, v ktorých splýva s davom. Čo poviete, páčia sa vám šaty, ktoré si Hazel na svoj veľký debut na červenom koberci zvolila?