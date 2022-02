Hviezda sociálnych sietí a miliardárka Kim Kardashian (41) si imidž vybudovala na svojich sexi krivkách a škandáloch. A hoci majú jej fotografie väčšinou veľký úspech, najnovšími zábermi si vyslúžila poriadnu hanbu. Kráska sa totiž pustila do vylepšenia svojich záberov a trapas bol na svete.

Mnoho žien po svete túži po sexi krivkách slávnej Kardashianky, ktorá si na postave presýpacích hodín a veľkom zadku vybudovala svoj imidž. Ako sa však zdá, nie všetko je o cvičení a prísnej životospráve, čo Kim omylom odhalila na nevydarenej upravenej fotografii zverejnenej na sociálnej sieti Instagram. Kardashianka si podľa všetkého chcela k sexi krivkám dopomôcť retušou, ktorá sa jej však vymkla z rúk.

Zdroj: Instagram @kimkardashian

Kim pri zoštíhľovaní končatín tak trošku ušla ruka. Nohu pod kolenom si zúžila skutočne bizarným spôsobom. Na komickú deformáciu pravého lýtka upozornili fanúšikovia, na čo Kim zareagovala obratom a inkriminovaný obrázok zmazala. Hanbe sa však už nevyhla. Fanúšikovia ho stihli poslať ďalej do sveta. „Kim, čo sa ti stalo s nohou?“ provokoval jeden z nich.

Nie je to pritom prvýkrát, čo to Kim tak trochu prehnala s úpravou fotografií. Podobné nepodarené zábery sa na jej Instagrame objavujú pomerne často. Na jednej z fotografií jej dokonca chýbal prst. Natíska sa tak otázka, či by sa Kim predsa len neoplatilo zaplatiť si profesionálneho grafika, aby sa podobným trapasom v budúcnosti vyhla. Veď peňazí má dosť.