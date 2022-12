To všetko sa zmenilo v dospelosti, keď jej výzor pomohol stať sa celebritou. Dakoka si dnes necháva fúzy voľne rásť a dokonca ich predvádza nielen v cirkuse, ale aj na prehliadkových mólach.

Vystupuje v cirkuse. Zdroj: Instagram_dakotasbeard

Dokonca sa stala modelkou na New York Fashion Week. Čo odkázala svetu. "Nenávidela som svoje telo, no dokázalo úžasné veci. Objavilo sa vo filmoch, v tlačených médiách, na módnych prehliadkach, v televízii. Každý si môže splniť svoj sen bez ohľadu na to, ako vyzerá!" uzatvorila Dakota.

Prečítajte si tiež: