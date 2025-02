Natália Kolná Externá redaktorka

Ben Stiller, známy herec a režisér, sa 9. januára 2025 objavil v The Late Show so Stephenom Colbertom, kde hovoril o pripravovanej druhej sérii úspešného trileru Severance. No zatiaľ čo diskusia mala byť zameraná na jeho najnovšie projekty, diváci sa nedokázali sústrediť na nič iné, než jeho zostarnutý vzhľad.