Herečka Angelina Jolie (46) kedysi žiarila v rôznych farbách, no po rozvode s Bradom Pittom (57) ju vídame skôr vo voľných čiernych šatách, neraz nevkusne visiacich na jej vyziabnutej, ba až anorektickej postave. Najnovšie však prekvapila, keď do reštaurácie v New Yorku vošla v saténovom overale pripomínajúcom pyžamo či župan.