Strach nás niekedy núti robiť nepochopiteľné veci, ako napríklad rozísť sa s jednou z najznámejších a najkrajších herečiek sveta. Svoje by o tom vedel povedať - a v novej knihe to aj spraví - herec Matthew Perry (53), ktorého väčšina z nás pozná ako vtipkárskeho Chandlera z Priateľov. Okrem toho, že si sám sabotoval vlastné šťastie, v biografii rozpráva aj závislostiach, ktoré ho takmer pripravili o život.

Hviezda sitkomu a série Môj sused zabijak, v ktorej si, rovnako v Priateľoch, zahral s Bruceom Willisom, to prekvapivo ďaleko nedotiahla.

Vďaka astronomickým zárobkom z Priateľov, ktoré ho živia dodnes, sa síce môže vyvážať na čiernom športiaku Aston Marton a viesť život bez starosti o šeky, no jeho takpovediac kariérna loď odplávala už dávno.

Zdroj: NBC

Príliš sa mu nedarí ani v súkromí. Nedávno ho síce odfotili v sprievode krásnej mladej ženy, no v roku 2021 sa rozišiel so snúbenicou Molly Hurwitz a predtým mu stroskotal aj šesťročný vzťah s Lizzy Caplanovou.

Milenky, ktoré mu závidel každý

V 90. rokoch pritom randil s najkrajšími ženami šoubiznisu, ako napríklad s hviezdou Pobrežnej hliadky Yasmine Bleethovou, Lorelai z Girlmoriek (Lauren Graham), Heather Graham zo seriálu Scrubs či herečkami Maeve Quinlan či Neve Campbell.

Ani jedna z nich však nebola pre Perryho takou láskou ako Julia Roberts, ktorej najprv mesiace dvoril, len aby jej dal následne kopačky. A dôvod? Vraj sa bál, že ho ona nechá ako prvá...

"Bolo to pre mňa príliš. Neustále som si bol istý, že sa so mnou rozíde. Prečo by to nemala spraviť? Skrátka som nebol dosť, nikdy som ani nemohol byť. Bol som zlomený, skrátka niekto, koho nemôžete milovať," spomína si herec na niekoľkomesačný románik s Juliou, ktorá si s ním v Priateľoch zahrala v jednej z epizód druhej série.

Julia Roberts na nedávnej premiére film Ticket to Paradise, na ktorej sa objavila spolu s Georgeom Clooneym. Zdroj: Profimedia

Tri tucty ruží a niekoľko faxov denne Julia Roberts súhlasila s účinkovaním v Priateľoch len pod podmienkou, že jej postava bude zaplatená s jedným z hlavných hrdinov, Chandlerom Bingom. Producenti preto Perryho vyzvali, aby Robertsovú kontaktoval, a on jej poslal tri tucty červených ruží s kartičkou, v ktorej sa písalo, že "má konečne zámienku, aby jej mohol poslať kvety". Dokopy sa dali ešte než sa vôbec epizóda, v ktorej spolu hrali, začala nakrúcať. Denne si vymenili asi tri či štyri faxy (bolo to ešte pred érou e-mailov či SMS správ).

Namiesto slávy ho čakala odvykačka

Päť rokov po tom, čo sa dvojica rozišla, získala Robertsová Oscara. "Zatiaľ čo ja som sa zašíval v temných izbách s dílermi, zatiaľ čo som sa ja potil pod prikrývkou na odvykačke spolu s ostatnými závislákmi. Sledoval som ju v televízii, ako si preberá sošku, a zažartoval: ´Beriem ťa späť´. Ostatní v miestnosti sa smiali, hoci to nemalo byť vtipné. Vtedy som pochopil, že nie tí ľudia na obraze, ale títo to sú moja parta. Tí, pred ktorými som tu ležal a triasol sa."

Perry dnes mohol byť na výslní, nebyť drogovej a alkoholovej závislosti, ktoré ho zničili takmer kompletne.

"Raz počas nakrúcania Priateľov za mou prišla Jennifer Aniston a povedala my: ´My vieme, že chľastáš´. Vtedy som sa zľakol," spomína si 53-ročný herec v knihe "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", ktorá vyjde už o niekoľko dní, 28. októbra - zhodou okolností presne v deň 55. narodenín Julie Roberts.

V novej knihe Matthew Perry prezrádza nielen detaily zo zákulisia nakrúcania Priateľov, ale najmä jeho života poznačeného drogami a alkoholom. Zdroj: Amazon

V nej tiež uvádza, ako sa raz pokúšal seriálovú Rachel zbaliť a pozval ju na rande: "Odmietla ma, ale povedala, že môžeme ostať priateľmi."

Desiatky tabletiek zapíjal vodkou

Denne vraj zjedol aj 55 liekov proti bolesti a iných oblbovákov, ktoré zapil štvrtinou fľaše vodky. Váhové výkyvy boli viditeľné aj počas nakrúcania, pričom v istom bode herec vážil necelých 60 kíl. Tesne pred 50-kou ho búrlivá minulosť takmer dohnala, keď mu pre nadmerné užívanie drog prasklo hrubé črevo a on skončil na dva týždne v kóme.

V nemocnici celkovo preležal päť mesiacov, lekári mu dávali len dvojpercentnú šancu na život. Zatiaľ čo iní pacienti s rovnakou diagnózou okolo neho umierali, on ako jediný prežil. Vylízal sa zo 14 operácií brucha a keď mu lekári povedali, že ak ešte bude užívať drogy, skončí s kolostomickým vakom na vylučovanie, spamätal sa a zmenil svoj život.

Bohužiaľ, stačí jediný pohľad na Perryho a je jasné, koľko nezvratnej škody už na sebe tento herec napáchal...

Ale aspoň je nažive.