"Kontroverzný blázon, pochopíš ma, ak nie si normálny," týmito slovami sa na sociálnej sieti Instagram opisuje 23-ročná česká influencerka Romaneta. A veru, na obsah, ktorý táto mladá slečna na internete zdieľa, to absolútne sedí. Romaneta vedie celkovo iný život, aký by sme si u takej mladej ženy dokázali predstaviť.

Sexi brunetka žije so 60-ročným podnikateľom Romanom. Zdroj: instagram @romanetasmajlova_official

Táto sexi brunetka totiž žije so 60-ročným podnikateľom Romanom, s ktorým údajne randí už od svojich 17 rokov. Dôkazom toho sú aj ich pomerne odvážne fotografie, ktoré mladá žena zdieľa. To však ani zďaleka nie je to najkontroverznejšie na jej šialenom Instagrame.

Chváli sa, napríklad, tým, že nenosí spodnú bielizeň, a do toho ešte navyše šokovala svojich fanúšikov, keď im prezradila, čím si ochucuje svoje domáce "smoothiečka".

„Dievčatá, urobte si aj vy ovocné smoothie a pridajte si do neho semienka z vášho partnera. Obsahujú bielkoviny, minerály a vitamíny. Urobíte mu dobre. A sebe doprajete top zdravú mňamku! Partner môže tiež ochutnať,“ odkazuje Romaneta. Človek by si povedal, že dievčina len žartovala, no na svoju sociálnu sieť pridala aj video ako dôkaz, v ktorom si skutočne partnerove spermie (alebo tekutinu im podobnú) pridáva do ranného drinku, píše portál expres.cz

Či má čarovný nápoj obohatený o telesné tekutiny jej partnera skutočne blahodárne účinky na jej zdravie, nevieme. Isté však je, že nie každý by podobný experiment vyskúšal.

