Koncom roka 2020 sme na bratislavskej klinike plastickej chirurgie navštívili prvú českú živú Barbie Gabriel Jiráčkovú (21), ktorá si na klinike dala upraviť a zväčšiť prsia na veľkosť desať. Po zákroku sa česká kráska na pár mesiacov stiahla zo sociálnych sietí. A hoci médiá aj fanúšikovia špekulovali o tom, že po zákroku sa objavili komplikácie, pravda bola niekde celkom inde. V krátkom rozhovore nám Gabriel neprezradila len to, prečo sa na čas stiahla zo sociálnych sietí, ale aj to, prečo posledné mesiace trávi čas v Nitre na Slovensku.

Nielenže sa nám pochválila krásnym novým účesom a vylepšením tváre na klinike, ktoré podstúpila vo štvrtok večer v Bratislave, ale v exkluzívnom rozhovore pre Denník Plus JEDEN DEŇ nám prezradila aj omnoho viac. V posledných mesiacoch totiž zdieľala česká Barbie Gabriel Jiráčková alias Lolo ta Bella fotografie, ktoré boli vyhotovené v prírode v okolí Nitry. A keďže sme už dlhší čas vedeli, že Gabriel sa snaží preraziť v hudobnej brandži, nedalo nám to a oslovili sme ju, aby sme zistili viac o jej častých pobytoch na Slovensku. V krátkom videu nám teda prezradila, že aktuálne spolupracuje so slovenským producentom a hudobníkom Tomim Popovičom (44) a v jeho nahrávacom štúdiu pracujú na jej prvých singloch a albume.

"Áno, presne tak, jazdím na Slovensko každý týždeň a pracujeme hneď na niekoľkých piesňach. Sú to moje prvé vlastné songy v angličtine, doteraz to bolo len niekoľko málo piesní v češtine, ktoré pre mňa už skôr napísali českí interpreti, napríklad Bohuš Matuš. So slúchadlami na hlave teraz chodím pomaly už aj do sprchy a spať," prezradila Gabriel, ktorá sa netajila tým, že aktuálne nevie, kde jej pri pracovnom nasadení hlava stojí.

"Do toho sa chystá nakrúcanie môjho prvého videoklipu na úplne novú 3D technológiu, ktorá ešte nie je na trhu, a jeden úžasný celoeurópsky edukačný projekt, o ktorom toho zatiaľ nemôžem príliš prezradiť a budú na ňom cca ešte dva roky práce. Teda pre mňa tento rok opäť neplatí žiadne dovolenkovanie a flákanie sa pri mori, ale naopak, hodiny potu vo fitku s trénerom, hlasové lekcie, pracovné schôdze a hodiny tanca s choreografom, aby som bola čo najviac fit. Po operácii a následnom znemožnení pohybu som bola asi ako každý opuchnutá a vianočné obdobie v znamení sviatočných pokrmov tomu tiež príliš nepomohlo," dodala Gabriel k svojmu pracovnému tempu a plánom na najbližšie mesiace.

A kedy sa teda môžu fanúšikovia tešiť na prvý oficiálny videoklip českej Babrie? "Klip by mal byť hotový približne za dva mesiace, keď ho najprv uvidia len naši partneri v Los Angeles a Singapure a verejnosť pravdepodobne ku koncu roka," uviedla Gabriel, ktorá svoju spevácku kariéru odštartovala ešte ako dievčatko. Keď sa však objavila pred rokmi v šou Jána Krausa ako prvá česká živá Barbie, jej spevácky talent sa odsunul do úzadia. Ako sa však zdá, Gabriel sa svojho sna stať sa úspešnou speváčkou nevzdáva a na svojej kariére tvrdo pracuje. A keďže v rámci pracovného nasadenia trávi toľko času na Slovensku, nedalo nám nepovyzvedať, čo sa jej na našej krajine páči a čo jej prirástlo k srdcu.

"So Slovenskom ma spájajú historicky 3 veci - zážitok z detstva, SND a môj priateľ, manažér, producent, fotograf, pilot, vodič a ochranka v jednej osobe. Keď som bola malá, na mojej úplne prvej zahraničnej dovolenke sme boli s rodičmi práve na Slovensku. Vtedy som sa veľmi tešila, že keď je to zahraničie, všade budú palmy a opice, černosi a more... Mala som vtedy 4 roky. Odvtedy som jazdila na Slovensko prakticky vždy iba pracovne do SND, kde som vystupovala pod záštitou manželov Jakubiskovcov v rôznych predstaveniach. Až posledné roky s mojím priateľom, ktorý mal na Slovensku dlhý vzťah s jednou vašou modelkou, a tak to tam dokonale pozná, som začala Slovensko naozaj spoznávať. Úplne bezhranične som si zamilovala halušky! A tiež Tatry s električkou a horskými chatami, kde v každej majú buchty na pare s čučoriedkami," uviedla Gabriel, ktorá na Slovensku trávi v poslednom období naozaj veľa času. Okrem krásnej prírody, dobrého jedla a skvelého muža, ktorý jej robí na potulkách sprievodcu, ju však na Slovensku chytilo za srdce aj niečo iné.

"Ale hlavne mi je na Slovensku neuveriteľne príjemne medzi ľuďmi! Vždy, keď príde reč na to, že som z Česka, cítim úžasnú vzájomnú náklonnosť našich národov, ako Slováci majú radi Česko a berú ho za svoj druhý domov, rovnako ako my Česi Slovensko a rozprávkové Tatry považujeme jednoducho za naše! A keď sme pri ľuďoch a povahách, ešte jednu vec som si na Slovensku obľúbila. Máte krásne ženy! Teda presnejšie povedané, máte oveľa kozmopolitnejšie ženy, ktoré sa nehanbia za svoju krásu, za svoj sexepíl a oveľa viac sa o seba starajú ako tie u nás v Česku," dodala na záver Gabriel, ktorá sa už aktuálne pripravuje na filmový festival v Karlových Varoch.

