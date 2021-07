Dlho im to nevydržalo. Česká modelka Pavlína Pořízková (56) len pred troma dňami oznámila prostredníctvom Instagramu rozchod s hollywoodskym režisérom Aaronom Sorkinom (60) a už sa predvádza v plnej kráse. Čerstvo rozídená kráska zahodila podprsenku a po boku slávnej herečky sa pretŕčala hore bez.

Každý sa z rozchodu spamätáva po svojom. Jeden sedí doma na gauči a vyjedá celoročné zásoby zmrzliny, iný sa zas vrhne do víru života a dobrodružstiev. Česká modelka Pavlína Pořízková je očividne tým druhým prípadom.

Modelka Pavlína Pořízková sa objavila na Oscaroch s partnerom Aaronom Sorkinom. V utorok oznámila ich rozchod. Zdroj: Handout

Ešte v apríli sa česká kráska doslova vznášala po boku slávneho režiséra na odovzdávaní Oscarov. Od ich zamilovaných pohľadov, objatí a vášnivých bozkov pred kamerami neuplynuli ani tri mesiace a Pavlína sa už fanúšikom zverila, že veľkej hollywoodskej láske je koniec. Ukončenie vzťahu so 60-ročným Aronom oznámila prostredníctvom sociálnej siete Instagram v utorok. "Som taká vďačná za jeho prítomnosť v mojom živote. Pomohol mi uzdraviť sa a získať späť seba samu. Naozaj nemusí existovať lepší človek alebo človek, ktorý by bol skutočne "dobrý". Je brilantný a vtipný, zábavný a sexi. Som zvyčajne úprimná, ale teraz ide aj o súkromie niekoho iného, takže to je všetko, čo k tomu poviem," zverejnila po rozchode na sociálnej sieti.

Napriek tomu, že Pavlína sa už na prehliadkových mólach neobjavuje, svoje telo udržiava v dokonalej kondícii. Zdroj: instagram @paulinaporizkov

Vzťah s režisérom nevydržal českej modelke ani pol roka. Ako sa však zdá, z rozchodu si ťažkú hlavu nerobí. Na jej sociálnej sieti Instagram sa totiž objavila odvážna fotografia, na ktorej sa modelka odviazala a zahodila horný diel bikín. Pri sexi pózovaní jej robila spoločnosť herečka Liz Carey. Bradavky oboch krások zahaľovali len "nálepky" rúšok.

Podľa zverejneného sprievodného textu bola fotografia vytvorená ako vtipná reakcia na koronavírusové opatrenia. "Povedali nám, že znovu musíme nosiť rúška. Tak sa podriaďujeme," reagovala Pořízková na situáciu v USA, kde sa znovu zavádza povinnosť nosenia rúšok.

