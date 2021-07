FOTO Celebrity, ktoré zostarli na nepoznanie: Zničili sa plastikami, iné dorazili choroby!

Niektoré slávne osobnosti starnú s gráciou, iné na to jednoducho nemajú gény. V niektorých prípadoch je zasa výrazným faktorom aj miera plastických operácií, ktoré málokedy vo finále prinesú želaný efekt mladistvého výzoru a črty ešte viac „spotvoria“, Nuž, a podaktoré hviezdy majú skrátka obrovskú smolu, pretože sa na ich výzore podpísali vážne zdravotné problémy – to je prípad aj slávneho a kedysi veľmi sexi herca Brendana Frasera z filmov Múmia či Cesta do stredu Zeme.