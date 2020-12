FOTO celebritného časostroja: Takto sa za desiatky rokov zmenili slávne osobnosti!

Ďalší rok sa pomaly blíži ku koncu, čo už tradične prináša vlnu sentimentu a obhliadania sa ponad rameno. Pravda, za 2020 zrejme dlho nikto smútiť nebude, no predsa len – bol to rok z nášho života, ktorý nám už nikto nevráti. Všetci starneme, bez ohľadu na to, či sme bohatí alebo chudobní...