Svet prišiel v nedeľu o módneho génia a vizionára. Vo veku 41 rokov prehral svoj boj so zákernou rakovinou slávny módny návrhár, prezývaný aj druhý „Louis Vuitton“ Virgil Abloh. Správa o jeho smrti nezasiahla len módny priemysel, ale aj slávne celebritné krásky, ktoré talentovaný muž roky obliekal.

Virgil Abloh, ktorý sa zapísal do histórie ako prvý černošský umelecký riaditeľ Louis Vuitton, zomrel vo veku 41 rokov po tajnom dlhoročnom boji s rakovinou. Módny zázrak, manžel a otec dvoch detí, ktorý obliekal najslávnejšie krásky ako Kim Kardashian, Hailey Bieber či sestry Bellu a Gigi Hadid, bojoval so zriedkavou formou rakoviny - srdcovým angiosarkómom. Chorobu mu diagnostikovali ešte v roku 2019. Vo vyhlásení Ablohovej rodiny na jeho instagramovom účte sa uvádza, že návrhár uplynulé dva roky bojoval so zhubným a vysoko invazívnym nádorom krvných ciev.

„Od určenia diagnózy v roku 2019 sa rozhodol bojovať v súkromí. Podstúpil množstvo náročných liečebných postupov. Napriek tomu viedol niekoľko významných inštitúcií v oblasti módy, umenia a kultúry," napísala jeho rodina na sociálnej sieti.

„Všetci sme šokovaní touto hroznou správou, Virgil nebol len geniálny dizajnér, vizionár, bol to aj muž s krásnou dušou a veľkou múdrosťou," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ Louis Vuitton Bernault Arnault, ktorý Abloha nazval geniálnym dizajnérom a vizionárom. Príbeh celebritného módneho guru je o to dojemnejší, že Virgil nikdy módny dizajn neštudoval. Abloh sa narodil 30. septembra 1980 v Chicagu a vyrastal v Rockforde v štáte Illinois. Vyrastal v pomerne skromných podmienkach a šiť sa naučil od svojej mamy. Život mu zmenilo stretnutie s raperom Kanyom Westom v roku 2003, keď si všimol jeho talent a zoznámil ho s manažérom Johnom Monopolym. Čoskoro sa stal členom jeho tvorivého tímu.

O tom, že do módneho neba odišla vzácna osobnosť a geniálny umelec, svedčia aj reakcie najslávnejších módnych návrhárov. Hold mu zdali módne esá ako Donatella Versace, Marc Jacobs, Gucci aj Giorgio Armani. „Virgil, strácam slová. Svet prišiel o módnu superstar. Inovátora. Tvorcu historických kníh. V tento tragický deň myslím na všetkých tvojich blízkych," uviedla na sociálnej sieti módna návrhárka Donatella Versace k ich spoločnej fotografii.

