Aj celebrity majú občas svoj zlý deň a výnimkou nie je ani krásna herečka a exmanželka Toma Cruisa Katie Holmes. Obvykle štýlovo nahodená herečka sa tentoraz do ulíc vybrala v outfite, v ktorom by ste si ju na ulici možno splietli s bezdomovcom.

Ani celebrity, ktoré na nás denne vyskakujú z tituliek magazínov nie sú také dokonalé, ako sa prezentujú. A rovnako ako bežní smrteľníci, ktorí nemajú na konte milióny ani stylistu schovaného v skrini, sa občas vykašlú na svoj vzhľad a do ulíc vyrazia v domácom rozťahanom oblečení.

Fanúšikov v uliciach New Yorku tentoraz svojím vzhľadom prekvapila inak vždy krásna herečka a exmanželka Toma Cruisa Katie Holmes. Do ulíc vyrazila v ležérnom voľnočasovom outfite s rúškom cez polovicu tváre a len málokto by si túto sivú myšku všimol. Na sebe mala voľné sivé tepláky, biele vyťahané tričko a voľnú károvanú hnedú košeľu.

Herečka sa pred odchodom z domu zjavne nezaoberala ani svojím účesom. Strapaté vlasy si totiž stiahla do ležérneho drdolu, z ktorého jej na strany vytŕčali neposlušné pramene vlasov. Skôr, ako hollywoodsku hviezdu, tak Katie v uliciach pripomínala trhana. Čo poviete, spoznali by ste ju?

