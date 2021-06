Švédka Britt Ekland, ktorá 6. októbra oslávila už svoje 78. narodeniny, patrila medzi najsexi hviezdy 70. rokov. Známou sa stala hlavne vďaka úlohe Bond girl Mary Goodnightovej v bondovke Muž so zlatou zbraňou. Dnes by ste však kedysi krásnu herečku pre spackané plastiky vôbec nespoznali.

V čase jej najväčšej slávy sa o krásnu plavovlásku Britt Ekland (78) muži doslova bili. Dnes by o ňu väčšina neoprela už ani bicykel. Dôvodom jej kariérneho pádu sú aj podľa samotnej herečky spackané plastické operácie, ktoré zmenili jej tvár na nepoznanie.

V bondovke Muž so zlatou zbraňou si zahrala po boku Rogera Moora. Zdroj: Movie Stills DB

Bývalá Bond girl Britt Ekland (78) pripúšťa, že si „zničila tvár“ tým, že si dala zväčšiť svoje prirodzene plné pery a spackanú procedúru označila za „najväčšiu chybu svojho života“. Švédska herečka (78) v stredu v rozhovore pre magazín Platinum uviedla, že už nikdy nepodstúpi žiadnu plastickú operáciu po tom, ako podstúpila v Paríži desivú procedúru na zväčšenie pier. Herečka mala v čase zákroku 50 rokov a s odstupom času priznala, že to bola obrovská chyba, ktorá jej zničila tvár. „Každý má právo na výber operácie. Všetko som to urobila vo svojich 50 rokoch, ale už by som to viac nezopakovala. Nechcem vyzerať inak ako ja,“ uviedla herečka v rozhovore.

Herečka v tom čase podstúpila zákrok u parížskeho lekára prostredníctvom konzultácie na Harley Street, aby mala plné pery. Namiesto mierneho zväčšenia, ktoré očakávala, lekár urobil viacnásobné vpichy okolo okrajov pier Articolom, ktorý bol podľa neho „novým a prevratným materiálom v oblasti estetickej chirurgie“. S odstupom času sa však hovädzí kolagén prestal v estetickej medicíne používať pre jeho trvácnosť. Na rozdiel od moderných výplní, ktoré treba časom doplniť, zanechával na perách trvalé zmeny. Vo Veľkej Británii sa používa zriedka a v USA nebol dokonca nikdy schválený.

Na nedatovanej snímke Roger Moore ako James Bond a Maud Adamsová (vľavo) a Britt Eklandová (vpravo) v bondovke z roku 1974 s názvom The Man with the Golden Gun (Muž so zlatou zbraňou). Zdroj: TASR

V súvislosti s týmto incidentom Britt tvrdila, že mala pocit, že si zákrokom zničila tvár a povedala, že je spokojná s tým, ako starne a už nehľadá kozmetické riešenia, ktoré by jej pomohli udržať jej vzhľad. „Teraz sa cítim skvele, lepšie ako po iné roky. Starnutie sa stáva každému. Je zbytočné sa na to sťažovať alebo si želať, aby ste sa zmenili," uviedla herečka v rozhovore.

Pri pohľade na jej nové zábery je zjavné, že ostatným estetickým zákrokom sa herečka skutočne vyhýba. Jej zničené pery však zmenili jej vzhľad na nepoznanie.

