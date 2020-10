Exmanželov Brada Pitta a Angelinu Jolie čaká v nasledujúcich dňoch vyčerpávajúce obdobie. Napriek tomu, že pár sa v roku 2016 rozviedol, situácia okolo starostlivosti o ich 6 detí nie je stále vysporiadaná. V tomto týždni sa začal neúprosný boj o to, kto a ako sa bude podieľať na ich výchove.

V uplynulých týždňoch zaplnil zahraničné médiá krutý boj medzi Angelinou Jolie a Bradom Pittom o ich šesť detí, z ktorých sú tri adoptované a tri biologické. Herec, ktorý so svojimi deťmi trávi od rozvodu omnoho menej času ako jeho exmanželka, trvá na tom, aby boli deti zverené do striedavej starostlivosti oboch rodičov, zatiaľ čo Angelina by si priala, aby deti ostali jej.

Angelina boj o deti nevzdáva. Zdroj: instagram

Brad podľa informácii britského Mirroru povolal do boja o deti viacero kľúčových svedkov. Bradov zozname svedkov údajne zahŕňa terapeuta, ochranku a množstvo psychológov, ba dokonca aj Angelininu hereckú kolegyňu Jillian Armenante. "Aj keď Angelina nesúhlasí so všetkým, vie, že Brad miluje deti a chce pre ne to najlepšie. Tiež vie, že je potrebná jeho láska a prítomnosť," uviedol zdroj. Po ich šokujúcom rozchode sa hovorilo, že Brad urobil všetko, čo mohol, aby sa vyhol súdu s Angelinou pre ich opatrovnícke usporiadanie, ale verí, že mu nezostala iná možnosť, aby viac videl svoje deti.

Anketa Kto, podľa vás získa deti? Angelina 0%

Brad 0%

Striedavá starostlivosť. 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

O tom, že boj o deti medzi exmanželmi graduje, nasvedčujú aj ich vzájomné útoky a osočovanie. V rovnaký deň, ako sa začal ich dlhý boj o deti pred súdom, zverejnila Angelina na svojom Instagrame na prvý pohľad nevinný príspevok o tom, že závislosť na hazardných hrách je choroba, s ktorou treba bojovať a liečiť ju. Nenápadný príspevok však doplnila fotografiou svojho exmanžela Brada Pitta. Či ide o náhodu, alebo tým chcela Angelina svojho soka v boji o deti ponížiť, nevieme.