Pozornosť celého sveta si získala vďaka svojmu "chlapčenskému" štýlu obliekania a prezentácie seba samej. Po rokoch, keď sa na titulkách časopisov objavovali dohady o tom, či z dcéry slávnej herečky bude nakoniec chlapec, sa koncom roka 2020 všetko otočilo a Shiloh prekvapila novým vzhľadom.

Shiloh od mala nepatrila medzi sladké princezné oblečené v ružových šatách. Už vo svojich dvoch rokoch dávala prednosť teplákom a veľmi sa jej páčil štýl jej starších bratov či otca. Na verejnosti tak bolo väčšinou dcéru Angeliny Jolie vidieť v ležérnom oblečení v štýle "malého frajera".

Najstaršia dcéra Angeliny Jolie a Brada Pitta Shiloh Jolie-Pitt (14), nikdy nebola celkom bežným dievčatkom. Zdroj: MAQUAIRE / ANGELI / Bestimage / Profimedia

V roku 2008, keď mala Shiloh 2 roky, urobil Brad Pitt rozhovor s Oprah a povedal : „Chce sa len volať John. Ján alebo Peter. Je to teda vec Petra Pana. Musíme jej hovoriť John,“ vysvetlil v rozhovore Brad Pitt a dodal, "že mená John a Peter boli inšpirované Petrom Panom, aby sa Shiloh podobne ako ostatné hravé deti mohla ponoriť do sveta fantázie". Obliekaním sa do teplákov a oblekov sa však jej hravosť neskončila. Keď bola Shiloh trochu väčšia, požiadala rodičov, aby jej ostrihali vlasy, čo v roku 2010 potvrdila Angelina Jolie pre magazín Vanity Fair. V tom čase mala Shiloh štyri roky.

Anketa Páči sa vám Shiloh na nových záberoch s náušnicami a dlhými vlasmi? Áno, pristane jej to. 90% Nie, krátke vlasy jej sedeli viac. 10% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Cítime, že Shilo má svoj štýl. Má rada tepláky, má rada obleky. Takže je to oblek s kravatou a bundou a nohavicami alebo tepláková súprava. Rada sa oblieka ako chlapec. Chce byť chlapcom. Museli sme jej teda ostrihať vlasy. Rada nosí všetko pre chlapcov. Myslí si, že je jedným z bratov,“ uviedla v rozhovore Angelina. Ani ona a ani Brad tomu však nepripisovali vážnosť, keďže deti rady napodobňujú svoje ideály.

Angelina a Shiloh v roku 2017 v Toronte. Zdroj: Alberto E. Rodriguez

„Myslím si, že nie je na svete, aby niečo interpretovala. Rada sa oblieka ako chlapec a chce aj krátke vlasy ako chlapec a chcela, aby sa istý čas volala John. Niektoré deti nosia peleríny a chcú byť Supermanom a ona chce byť ako jej bratia. Je to tým, kým je. Bolo to pre nás prekvapenie a je to skutočne zaujímavé, ale je toho oveľa viac. Shiloh je vtipná, milá a pekná. Ale miluje kravatu,“ dodala Angelina.

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>